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Ulusal basında yer alan habere göre Lula da Silva, evinin mutfağında başını çarpması sonucu Rusya'ya yapmayı planladığı seyahati iptal etmek zorunda kaldı.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva hastaneye kaldırıldı!

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

78 yaşındaki Lula da Silva, başının arka kısmına aldığı darbe nedeniyle başkent Brasilia'daki Sirio-Libanes Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından, Lula da Silva'nın doktoru, devlet başkanının seyahat etmemesi gerektiğini tavsiye etti.

BRICS ZİRVESİNE KATILAMAYACAK

Brezilya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada ise Lula da Silva'nın Kazan'da 22-24 Ekim'de düzenlenecek BRICS Liderler Zirvesi'ne video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.