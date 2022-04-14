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- Brezilya'da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı
Brezilya'da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki adamın makatından 2 kiloluk dambıl çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 14.04.2022 - 16:15
- Güncelleme : 14.04.2022 - 16:39
Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, bilinmeyen bir nedenle makatına 2 kilo ağırlığındaki dambılı soktu.
Dambılı içine kaçıran adam, bu kez karın ağrısı çekmeye başladı.
Röntgende görüldü
Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurarak doktorlara nedenini söylemeyen hasta, röntgen sonucunda içerideki dambılı gördü.
Tıbbi, cihazlar yetersiz kaldı
Karındaki yabancı cisimle şaşkına dönen doktorlar, ameliyat yönteminin zor olması ve tıbbi cihazların yetersizliği nedeniyle manuel yöntemlere başvurdu.
Doktor elle çıkardı
Hastayla ilgilenen doktor, elini yaşlı adamın makatına sokarak 2 kilo ağırlığındaki dambılı çıkardı.