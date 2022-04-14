Petrol
107.78
-0.92%
Euro
15.80
-0.73%
Dolar
14.63
0.23%
Altın
924.25
-0.43%
Borsa
2480
0.82%
Bitcoin
594.921
-0.78%
BTXN Coin
31.09
2.26%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Brezilya'da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki adamın makatından 2 kiloluk dambıl çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya'da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı

    Brezilya'da yaşayan 54 yaşındaki adam, bilinmeyen bir nedenle makatına 2 kilo ağırlığındaki dambılı soktu.

    Dambılı içine kaçıran adam, bu kez karın ağrısı çekmeye başladı.

    Röntgende görüldü

    Hastaneye karın ağrısı şikayetiyle başvurarak doktorlara nedenini söylemeyen hasta, röntgen sonucunda içerideki dambılı gördü.

    Tıbbi, cihazlar yetersiz kaldı

    Karındaki yabancı cisimle şaşkına dönen doktorlar, ameliyat yönteminin zor olması ve tıbbi cihazların yetersizliği nedeniyle manuel yöntemlere başvurdu.

    Doktor elle çıkardı

    Hastayla ilgilenen doktor, elini yaşlı adamın makatına sokarak 2 kilo ağırlığındaki dambılı çıkardı.

    Brezilya da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı #1

    Brezilya da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı #2

    Brezilya da yaşlı adam, makatına soktuğu dambılı çıkaramadı #3


    İlginizi Çekebilir

    12 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları
    Medya

    12 Nisan 2022 Salı reyting sonuçları

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Çorum’da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni: Ceviz dikme yeri
    3. Sayfa

    Çorum’da 2 kişinin öldüğü kavganın nedeni: Ceviz dikme yeri

    Görüş Bildir