Brüt takas ne demek? Borsada brüt takas ne anlama geliyor?

Brüt takas ne demek? Borsada brüt takas ne anlama geliyor?

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklama sonrası brüt takas hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki brüt takas nedir ne anlama geliyor?

Borsada yaşanan son gelişmeler sonrası arama motorlarında aramalar hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcıları korumak amacıyla brüt takas uygulaması getirildiğini açıkladı.

Brüt takas açıklaması sonrası bu konu hakkında aramalar hız kazandı ve brüt takasın ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı.

Borsa İstanbul'dan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PRDGS.E, CELHA.E, CONSE.E, IMASM.E, SASA.E ve HEKTS.E paylarında 23/11/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/12/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, emir paketi tedbirleri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir."

Bu açıklama sonrası vatandaşlar brüt takas nedir ve hangi durumlarda uygulanır sorularına yanıt aradı. İşte merak edilen soruların cevapları..

Brüt Takas nedir?

Brüt takas, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda hisse senetlerinin takas işlemleri anlamına gelmektedir. Bu işlem yatırımcıları korumak adına yapılan bir harekettir. Bir nevi yatırımcıları korumak için alınan tedbirdir.

SPK ihtiyaç duyduğu durumlarda hisse senetlerini belirli yafa belirsiz brüt takas uygulamasına ekleyebilir. Brüt takasta olan hisse senetlerinin alım ve satım emirleri, internet üzerinden yapılamaz.

Emir girişleri sadece telefon aracılığı ile yada şahsen yapılabilir. Brüt takasa alınmış olan hisse senetlerinin aynı gün içinde alım ve satım işleminin yapılması da mümkün değildir.