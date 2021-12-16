Brüt ve net maaş arasındaki fark nedir

2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından, "brüt ve net maaş" ne demek merak konusu oldu. İşte arasındaki farklar ve mantığı...

Asgari ücret konusunda en çok konuşulanlardan biri de "net ve brüt" ödemeler oluyor.

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyordu.

2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4253 liraya yükseldi.

Milyonlarca asgari ücretlinin aklında ise o soru yeniden yerini aldı: Net ve brüt maaş ayrımı nedir?

İşte konunun detayları...

BRÜT GELİR NE DEMEK?

Finansal olarak senin gelirinin tümünü ifade eder. Maaş bordronda yazan tüm ödemelerin yani SGK priminin, damga vergisinin, gelir vergisinin de içinde olduğu ücretlerin toplamıdır.

NET GELİR NE DEMEK?

Net gelir ise brüt gelirinden düşülmesi gereken tüm kesintilerden sonra eline geçen kısımdır. Bu sebeple, bazen sözleşmende veya maaş bordronda yazan miktar senin eline geçen miktardan daha fazla olabilir. Zaten, işveren tüm kesintileri kural olarak maaş bordronda göstermekle yükümlüdür.

BRÜT VE NET MAAŞ FARKI

Asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

Brüt ücret senin hiçbir vergi ve kesintilerin yapılmadan belirlenmiş toplam gelir tutarınızdır. Net ücret ise, gerekli tüm vergi ve diğer kesintilerin yapılmasından sonra elde edilen gelirinizdir.