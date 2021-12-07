BTK işçilerine ne kadar zam yapılacak? Adil Karaismailoğlu'ndan müjde!

BTK işçilerine ne kadar zam yapılacak? Adil Karaismailoğlu'ndan müjde!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü İmza Töreni’ne katılan Bakan Karaismailoğlu, zam müjdesi verdi.

2021 yılının sona ermesine sayılı günler kala, maaşlarda yapılacak zam oranları gündeme gelmeye başladı.

Birçok işçi zam almaya başlarken, gözler ise 2022 yılında verilecek asgari ücrete çevrildi. Bunun akabinde, br zam müjdesi daha BTK işçilerine geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Öz İletişim-İş Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 2. Ek Protokolü İmza Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan ve önemli açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu, BTK işçileri için verdiği zam müjdesinin detaylarını paylaştı.

Bunun üzerine, "BTK işçilerine ne kadar zam yapılacak?" sorusu gündeme geldi ve araştırılmaya başlandı.

Peki, BTK işçilerine ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

BTK İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Protokol kapsamında yapılacak olan maaş zammı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bugün 2. Ek Protokol, BTK bünyesinde hizmet veren işçi kardeşlerimizin ücret ve sosyal haklarının iyileştirmesini içeriyor. Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak.

Bu çalışmamızla bir kez daha gösterdik ki; dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik” diye konuştu.

BTK işçilerine zam müjdesi ViDEO

