BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, iktidara geldiklerinde Diyanet'in başına Alevi kökenli bir vatandaşı getireceklerini söyleyerek, "Şart koyacağız. Her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağı." dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Kocaeli il kongresinde konuştu.

Baş, “Cumalarda Atatürk’ün yazdığı hutbeler okunacak. Fitne son bulacak.” dedi.

"CUMALARDA ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI HUTBELERİ OKUTACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden BTP Lideri, iktidara geldiklerinde Diyanet İşleri'nin başına Alevi kökenli bir vatandaşı getireceklerini söyledi.

BTP Lideri Hüseyin Baş: Cumalarda Atatürk’ün yazdırdığı hutbeler okunacak

"DİYANET'İN BAŞINA ALEVİ BİR VATANDAŞI GETİRECEĞİZ"

"Şart koyacağız." diyen Baş, "Şartımız da her Cuma Atatürk ne yazdıysa onu okutacağız." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ HADİ BUNA İTİRAZ ETSİNLER, EDEMEZLER"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanı'nı bu ülkede Alevi yapalım dedim. Neden Alevi yapmıyoruz. O Başkanımıza da bir şart koyacağız. Biz Hoş geldin Atatürk kitabını açıp okuduğumuzda Atatürk'ün yazdırdığı 52 tane Hutbeyi görüyoruz. Atatürk 1 yılda 52 tane cuma var her cuma namazında okunacak hutbeyi yazdırmış. Şimdi yeni Diyanet İşleri Başkan'ımıza diyeceğiz ki senin cuma hutbelerin Atatürk'ün yazdığı hutbelerin dışına çıkamaz. Şimdi hadi buna itiraz etsinler edemezler, niye çünkü biz şunu biliyoruz din değişmedi ki adamlar devamlı yeni bir şeyler üretiyor."