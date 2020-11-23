Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Yeni haftanın ilk akşamında vatandaşlar sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırıyor. Yeni uygulanan kısıtlamalar hafta içi de geçerli mi, bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı..

Geçtiğimiz hafta alınan sokağa çıkma yasağı kararları vatandaşları meraklandırıyor. Milyonlarca vatandaş, sokağa çıkma yasağı var mı araştırıyor.

Aynı zamanda saatler hakkında bilgilenmek isteyenler sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusuna cevap almak istiyor. İşte hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı hakkında bilinmesi gerekenler...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00'de başladı. İlk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu saat kısıtlaması devam edecektir.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların özellikle hafta sonları oluşan kalabalık ortamları engellemek üzerine devreye sokulduğu biliniyor.

Cumartesi ve pazar günlerini kapsayan kısıtlama kararı şuan için alınan karara göre; hafta içi uygulanmayacak. Yani bu akşam sokağa çıkma yasağı olmayacak. Sokağa çıkma yasakları hafta sonu uygulanacak.

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 10.00'dan itibaren sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni saat 13.00'da dolacak.

Saat 13.00'dan sonra 16.00'ya kadar 20 yaş ve altı sokağa çıkabilecek. 20 yaş üstü ve 65 yaş altı akşam sekize kadar dışarıda kalabilecek.

Bu yaş gruplarında hafta içi ve hafta sonu da aynı şekilde devam edecek.