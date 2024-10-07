Bu bitkiyi kopartmanın cezası 387 bin TL Samandağ sahilinde bulunan kum zambakları tatilcilerin ilgi odağı oldu. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL

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Haber Merkezi

Hatay'ın Samandağ sahilinde bulunan kum zambakları ilgi çekiyor...

KORUMA ALTINDA

Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor. 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, görsel bir şölen sunuyor.

CEZASI 387 BİN TL

Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise 387 bin 141 TL. İlçede kum zambaklarının korunması için çalışmalar yapan Biyolog Dr. Samim Kayıkçı, kumul bitkilerinin özellikle kumulun oluşumu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

'HEM TUZA HEM SICAĞA DAYANIKLI TÜRLERDİR'

Kayıkçı, kum zambaklarıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Nesli tehlike altında olan kum zambakları da kumulların özel bir türüdür. Kum zambakları, yazın en sıcak aylarında çiçek açan bir bitkidir.



Ağustos ayından başlayarak, eylül, ekim ve kasım ayının sonuna kadar bu bitkiler çiçekte kalan ve nesli tehlike altında olan bir türdür. Kum zambakları, kum oluşumunda önemli yere sahiptir. Bu bitkiler hem tuza hem sıcağa dayanıklı türlerdir ve üzerlerine kum geldikçe uzarlar, dolayısıyla kum tepelerinin oluşumunda çok önemli yere sahiptirler.