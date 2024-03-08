Haberler



Gündem



Bu da oldu: İBB'ye bağlı cenaze aracı yolda kaldı!

Bu da oldu: İBB'ye bağlı cenaze aracı yolda kaldı! İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bozulan itfaiye araçlarına bu kez cenaze arabaları da dahil oldu. İBB'ye bağlı bir cenaze arabasının yolda kaldığı görüldü.