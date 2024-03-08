ensonhaber.com

İstanbul'da belediye yönetimi, 5 yıldır CHP'li Ekrem İmamoğlu'nda.

İmamoğlu göreve geldiği günden bu yana İstanbul'da ulaşım sorunları yaşanmaya başlandı.

Bakımsızlıktan arızalanan metro, metrobüs ve asansörlere geçtiğimiz günlerde de itfaiye araçları dahil oldu.

Yolda kalan itfaiye aracına bu kez cenaze arabası da eklendi.

Yolda kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cenaze arabası, trafiğin yoğun olduğu bir bölgede yolda kaldı.

Cenaze taşıyan aracın yolda kalmasını ise bölgedeki diğer sürücüler kaydetti.

Araçtan inen şahsın cenazenin başında beklediği ancak yine yardıma herhangi bir İBB aracının gelmediği görüldü.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da şimdi de itfaiye araçları yolda kalıyor
İlginizi Çekebilir İstanbullular yolda kaldı! Metro bir kez daha arızalandı
İlginizi Çekebilir İstanbullu asansör dahi kullanamıyor: Metro istasyonlarında umutsuz bekleyiş...