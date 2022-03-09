Bu gece benzin ve motorine zam gelecek mi ? 25 lirayı geçiyor...

Bu gece benzin ve motorine zam gelecek mi ? 25 lirayı geçiyor...

Araç sahipleri peş peşe gelen zamların ardından benzin ve motorine bir zam daha yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki 10 Mart Çarşamba bu gece yakıta zam gelecek mi? Akaryakıta kaç TL zam yolda?

Akaryakıtta fiyatlar artmaya devam ediyor.

Brent petrolün fiyatı Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişini sürdürürken, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Üst üste gelen zamlar, sürücülerin adeta cebini yakıyor.

Dün benzine 1 lira 7 kuruş, motorine ise 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Böylece motorinin litresi 22 TL, benzin ise 20 TL'yi geçmişti.

Araç sahipleri, bugün de zam olacak mı sorusunu gündeme taşıdı. 10 Mart Çarşamba gecesi benzin ve motorine zam gelecek mi merak ediliyor.

EPGİS tarafından açıklanacak olan akaryakıt fiyatları için gözler son dakika haberinde.

Peki akaryakıta bugün de zam gelecek mi? Benzine zam var mı? 10 Mart motorine zam olacak mı? İşte detaylar...

10 MART 2022 ÇARŞAMBA BUGÜN BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Bu geceden itibaren motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam bekleniyor.

Böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 22,24 TL’ye, İzmir’de 22,26 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 25,06 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 25,17 TL’ye yükselecek.