Bu gece yasaklar bitiyor mu? Gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu gece yasaklar bitiyor mu? Gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Temmuz'dan itibaren alınan kararların uygulanmasına saatler kala vatandaşlar gece 12'den sonra yasak var mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki bu gece yasaklar bitiyor mu?

Koronavirüs tedbirlerinde kademeli normalleşmenin üçüncü adımı 1 Temmuz itibariyle başlıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz normalleşme dönemi genelgesi doğrultusunda gece 12 den sonra sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı sorgulanıyor.

Vatandaşlar ve işletme sahipleri bu gece yasaklar bitiyor mu? Gece 12'den sonra ksııtlama var mı? sorularını araştırıyor.

Peki, 1 Temmuz bu gece yasak var mı? İşte, 1 Temmuz 2021 İçişleri Bakanlığı genelgesi ve detaylar..

1 TEMMUZ BU GECE YASAK VAR MI?

Normalleşme genelgesine göre, alınan kararlar 1 Temmuz Perşembe sabah 05.00'dan itibaren geçerli olacak. Bu nedenle 1 Temmuz gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Son kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sabah 05.00 itibariyle sonra erecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede;

"21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır."