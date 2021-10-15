Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı benzin ve motorin fiyatları 2021

Bu geceden itibaren başlıyor! Zamlı benzin ve motorin fiyatları 2021

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yapıldı. İşte bu gece itibarıyla pompalara yansıyacak olan benzin ve motorin fiyatları...

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Akaryakıt sektörü yetkilileri, benzin ve motorine zam yapıldığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre satış fiyatında yeni bir artış yapıldığı aktarıldı.

Yaşanan gelişmenin ardından otomobil sahipleri, yeni zamlı fiyatları araştırıyor. Peki benzin ve motorine ne kadar, kaç kuruş zam geldi? İşte 2021 benzin ve motorin litre fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

16 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam gelecek. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için 41 kuruşun tamamı pompaya yansıyacak.

Benzine yapılan 40 kuruşluk zammın 23 kuruşu ÖTV'den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

2021 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7.53’ten 7.94’e, Ankara’da 7.61’den 8.02’ye, İzmir’de 7.62’den 8.03’e yükselecek.

Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.