Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Pazar günü ve maske yasağı gündemde..

Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman? Pazar günü ve maske yasağı gündemde..

NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilemeyen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman?

Türkiye 1 Haziran'dan itibaren uygulamaya konulan kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşamasının sonuna geliyor.

Bu noktada, koronavirüs pandemisi ve Türkiye'yle ilgili pek çok konuda önemli kararların alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bu hafta ne zaman yapılacak araştırılıyor.

Vaka sayılarının 5 ile 6 bin bandında seyretmesi ve aşılama sürecinin hız kazanmasıyla birlikte Pazar günü ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor.

Öte yandan maske zorunluluğunda esnemeye gidilip gidilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, bu hafta kabine toplantısı var mı, ne zaman? sorusuna yanıt arıyor.

Peki bu hafta Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? İşte detaylar....

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

İki haftada bir gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 21 Haziran Pazartesi günü yani yarın koronavirüs gündemiyle toplanacak.

Toplantıda düşen vaka sayılarıyla birlikte Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı ile hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin pazar günleri devam eden yasaklara ilişkin düzenleme yapması bekleniyor.

Hafta içi 22.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının 23.00'e ertelenmesi de konu başlıkları arasında yer alıyor.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündemdeki yerini koruyor.

Özellikle fiziksel mesafeye uyulan ve yeterli düzeyde havalandırmayla hijyeni sağlanan ortamlarda maskesiz durulmasına ilişkin görüşmelerin, toplantıda gündeme getirilmesi bekleniyor.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteğinin uzatılması gündemde.