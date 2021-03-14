Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Türkiye, koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme döneminin ikinci haftasını geride bırakırken esneme kararlarının ele alındığı Kabine Toplantısı ne zaman? sorusu gündeme geldi.

1 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda il bazında esneme kararları alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kararlarda, iller 4 farklı grupta değerlendirilmiş ve yasaklar illerin risk durumlarına göre şekillenmişti.

Her hafta risk durumuna göre illerin renklerinin yeniden tespit edileceğini ve buna göre kısıtlamaların tekrardan getirilebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme uygulamasının da her iki haftada bir güncelleneceğini bildirmişti.

Yerinde karar döneminin ikinci haftasını geride bırakan Türkiye, yeni haftada Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Peki, Kabine Toplantısı var mı, ne zaman? Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? İşte detaylar..

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

Koronavirüs pandemisine ilişkin önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı’nın tarihi merak konusu oldu. Yasakların geri gelip gelmeyeceğini merak edenler, gözlerini kabine toplantısına çevirdi.

Kabinenin ana gündem konuları arasında Türkiye'deki aşılanma süreci, Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu, yerli aşı çalışmaları, risk haritasına göre kafe ve restoranlara yönelik kısıtlama kararları yer alacak. Değerlendirmelerin 2 haftada bir yapılacak olması nedeniyle Kabine Toplantısı, 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.

YENİ YASAKLAR GELİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayılarına göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 olmuştu.

Ayrıca renklere göre sınıflandırılan risk haritasında, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer almıştı.

Bazı illerin son durumu, 20 - 26 Şubat haftasıyla kıyaslandığında, 100 binde 100’ün üzerine çıktı. İstanbul'da geçen hafta 100 binde 89.90 olan vaka oranı, 111.57’ye çıktı.

Ankara’da 100 bin nüfusta haftalık ortalama vaka sayısı, 39.84’ten 54.83’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı’nın risk durumu haritasında, orta risk kategorisinde yer alan Ankara’nın yüksek riskli (turuncu) kategoriye gireceği düşünülüyor.

Yüksek riskli turuncu iller arasında yer alan İzmir’de, 27 Şubat- 5 Mart tarihleri arasındaki koronavirüs vaka sayıları, 8-14 Şubat haftasına göre yüzde 50 arttı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini bildirdi.