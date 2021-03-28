Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte?

Koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme dönemine geçilmesinin ardından vaka sayıları arttı. Yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını merak edenler, Kabine Toplantısı ne zaman? sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede yeni normalleşme döneminin ilk ayını geride bırakmak üzereyken Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında, alınacak kararları ve kabine değişikliği ile ilgili gelişmeleri merak ediyor.

2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, Bu hafta Kabine Toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman, hangi tarihte? İşte, Kabine toplantısı hakkında bilgiler..

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

İki haftada bir toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 29 Mart Pazar günü Külliye’de bir araya gelecek.

Toplantının saat 15.30 gibi başlaması beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise saat 20.00'da kameralar karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine toplantısının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki artışın ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.

Bilim Kurulu'nun 25 Mart tarihinde yaptığı toplantının çıktıları masaya yatırılacak. Günlük 30 bin sınırıı geçen vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek. Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.

Kabine toplantısının diğer gündemi ise ekonomi olavak. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğinin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın nasıl aşılacağının ve ekonomideki yeni yol haritasının masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplantısında ele alınacak en önemli başlıklardan biri de dış politika olacak. Türkiye'nin yakın çevresinde yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek ve Türkiye'nin atacağı adımlar belirlenecek. Terörle mücadelede hangi adımların atılması gerektiği planlanacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir kabinenin açıklanması bekleniyor.