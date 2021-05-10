Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman? Normalleşme kararları için gözler Kabine'de..

Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman? Normalleşme kararları için gözler Kabine'de..

29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma uygulaması 17 Mayıs'ta sona eriyor. Bu nedenle vatandaşlar, Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınının gidişatına dair önemli kararların alındığı Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı, yeni haftayla birlikte milyonların gündemindeki yerini aldı.

Şu sıralar gündemde vaka sayısını 5 bine düşürmek ve yaza rahat girebilmek amacıyla alınan 17 günlük tam kapanma kararının uzatılıp uzatılmayacağı konuşulurken gözler, Kabine toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi.

Günlük vaka sayılarının 20 bin altına düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında alınacak normalleşme kararları merak ediliyor.

Bayrama sayılı günler kala 17 günlük tam kapanma sürecinin de sonuna gelirken vatandaşlar, 'Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman? Tam kapanma uzatılacak mı?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, Bu hafta Kabine toplantısı var mı, ne zaman? İşte, Kabine Kurulu Toplantısı'na dair detaylar...

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN?

Yeni haftayla birlikte milyonların gündeminde tam kapanmanın ardından normalleşme takvimine ilişkin kararların çıkması beklenen Kabine toplantısının tarihi yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, son olarak 26 Nisan Pazartesi günü bir araya gelmişti. Kabine'nin 15 günde bir toplanması nedeniyle bir sonraki Kabine toplantısının 10 Mayıs tarihinde yani bugün yapılması öngörülüyordu.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesi nedeniyle toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

YENİ NORMALLEŞME NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi.

Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.