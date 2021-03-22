Bu hafta kısıtlama ihlali yapan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı

Bu hafta kısıtlama ihlali yapan 22 bin 810 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde kontrollü normalleşme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda alınan önlemlere yönelik denetimler de sürüyor.

22 BİN 810 KİŞİYE İŞLEM

İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde bir hafta boyunca yapılan denetimlerin bilançosunu her hafta başında olduğu gibi bugün de açıkladı.

Bakanlık, 15-22 Mart'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 22 bin 810 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını duyurdu.