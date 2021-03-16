Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 19-21 Mart sokağa çıkma saatleri..

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 19-21 Mart sokağa çıkma saatleri..

Kabine toplantısının ardından risk haritasının güncellenmesiyle sokağa çıkma kısıtlamalarında değişiklik yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki bu hafta sonu 19-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

İllere göre vaka sayıları sonucu belirlenen risk haritası, ikinci kez güncellendi.

Kabine toplantısının ardından normalleşme durumunu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair açıklamada bulundu.

Vatandaşlar sokapa çıkma kısıtlamalarına dair gelişmeleri merak ediyor. Hafta sonu ile birlikte bu hafta yasak var mı sorusu gündeme geliyor.

Peki 19-21 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? Son durum nedir? İşte detaylar..

BU HAFTA SONU YASAK VAR MI?

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanıyor.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı, ''Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizin tedbirlere uyma derecelerine göre hangi sınıfta yer alacaklarına kendilerinin karar vereceklerini söylemiştik. Son iki haftadaki gelişmelerin üzerinde etraflıca durduk. Kısmi vaka yükselişlerine rağmen bu artışın hastaneye yatış, entübe sayılarına sınırlı bir şekilde yansımasını sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz.

Tedbirlere özellikle uyulmasıyla ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yöneterek süreci yakından takip edeceğiz. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Bundan sonra çok daha bilinçli ve dikkatli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymazsak kısıtlamalar geri gelir.'' ifadelerini kullanarak önceki Kabine Toplantısından çıkan kararları bir süre daha aynı şekilde devam edeceğini belirtti.