Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme oturdu. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart ayında vaka sayısına göre hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılabileceğini belirten bir açıklama yapması üzerine 'Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu.

Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte, 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı saatleri..

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yasaklarına ilişkin açıklama yaptı:

"İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz."

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere kısıtlamalar bir süre daha devam edecek. Bu nedenle 20-21 Şubat tarihlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı 19 Şubat Cuma günü saat 21.00'da başlayacak ve 22 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasakları da dahil olmak üzere kısıtlamaların illere göre kademeli olarak kaldırılacağını belirtti.

İller, risk oranlarına göre 4 gruba ayrılacak ve Mart başı itibari ile kademeli normalleşme süreci başlayacak.