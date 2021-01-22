Bu hafta sonu yasak var mı? 23-24 Ocak'ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Vaka sayılarından gözlemlenen azalmanın ardından Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasakların kademeli olarak azaltılabileceğine değindi.

Hafta sonu uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili gelişmeler vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Yasakların ne zaman sona ereceği konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar bu hafta sonu 23-24 Ocak'ta yasak var mı sorusunun yanıtını arıyor.

Peki bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte detaylar..

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan kısıtlamalar devam ediyor. Bu hafta sonu yine 81 ilde Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamada "Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." dedi.

23-24 OCAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye genelinde geçen yıl 4-7 Aralık tarihlerinde ilki uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Buna göre, 23 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.