Bu kez İSPARK arızalandı! Üsküdar'daki otoparkta uzun kuyruk oluştu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'ın Çengelköy'deki otoparkında dün akşam saatlerinde yaşanan sistem arızası vatandaşları mağdur etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul'da hizmet beğenilmiyor. Trafik, ulaşım arızaları, zam haberleri vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda. Öte yandan İBB iştiraki İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) da yeni bir olayla gündeme geldi. Otopark arızası uzun süre bekletti Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yaşanan arıza olayı gerilim neden oldu. Bayramın son gününde bölgeye akın eden vatandaşlar, otoparkta mağduriyet yaşadı. Otoparktaki sistem arızası nedeniyle vatandaşlar araçlarını çıkarmak için uzun süre bekledi. Kuyruk oluştu Aracını buradaki otoparka bırakan bir vatandaşın kaydettiği ve sosyal medyaya yansıyan görüntüde, birçok kişinin ödeme noktasında kuyruk oluşturduğu görüldü. Sorunun bir süre çözülemediği ve vatandaşların araçlarını otoparktan çıkarmak için uzun süre beklediği ileri sürüldü. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, tepkiler de art arda geldi.