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Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz anketi

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz anketi

Saros Araştırma'nın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa tüm rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor.