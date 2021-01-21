Euro
8.971
-0.16%
Dolar
7.3713
-0.64%
Altın
443.08
-0.6%
Borsa
1.569
-0.02%
Bitcoin
244.773
-5.77%
EXEN Coin
18.40
-7.02%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz anketi

    Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz anketi

    Saros Araştırma'nın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa tüm rakiplerine karşı üstünlük sağlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'de muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmaları üzerine anket şirketleri de kamuyounun nabzını tutmaya başladı. Son veriler, Saros Araştırma'dan geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Selahattin Demirtaş konuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşısındaki ismin ikinci tura kalması durumunda kime oy verileceği soruldu.

    Tüm karşılaştırmalarda kazanan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

    İŞTE RAKAMLAR

    Recep Tayyip Erdoğan %60,4 Kemal Kılıçdaroğlu %39,6

    Recep Tayyip Erdoğan %58,1 Meral Akşener %41,9

    Recep Tayyip Erdoğan %69 Muharrem İnce %31

    Recep Tayyip Erdoğan %61,5 Selahattin Demirtaş %38,5

    Recep Tayyip Erdoğan %56,1 Mansur Yavaş %43,9

    Recep Tayyip Erdoğan %52,1 Ekrem İmamoğlu %47,9

    Recep Tayyip Erdoğan %65,5 Tunç Soyer %34,5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir