Bu sefer kuruş değil! 16 Mayıs Pazartesi akaryakıta zam: Geceden itibaren hem benzin hem LPG...

Bu sefer kuruş değil! 16 Mayıs Pazartesi akaryakıta zam: Geceden itibaren hem benzin hem LPG...

Akaryakıt fiyatlarını takip eden araç sürücüleri, bu gece zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki 16 Mayıs Pazartesi akaryakıta zam gelecek mi, kaç lira? İşte yeni litre fiyatları...

Haftanın ilk gününde sürücüleri üzen haber geldi.

Enerji fiyatlarında ibre,yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor.

Brent petrolün yükselişe geçtiğinde, bu gelişme Türkiye'de akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt alacak olan araç sahipleri, bugün de zam olacak mı sorusunu gündeme taşıdı. 16 Mayıs Pazartesi gecesi benzine zam gelecek mi merak ediliyor.

Peki akaryakıta bugün gece zam gelecek mi? Benzine zam var mı? LPG zam mı gelecek? İşte detaylar...

16 Mayıs Pazartesi akaryakıta zam gelecek mi?

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam bekleniyor.

Bu geceki zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 21,12'TL'den 22,08 TL’ye yükselecek.

İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor. Zam ile birlikte LPG litre fiyatı 11,33 TL'yi görecek.