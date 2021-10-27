- Haberler
- Gündem Haberleri
- Buca Belediyesi'nde yolsuzluk: 11 şüpheli gözaltında
Buca Belediyesi'nde yolsuzluk: 11 şüpheli gözaltında
CHP'li Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 27.10.2021 - 09:33
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, CHP'li Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
11 GÖZALTI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.