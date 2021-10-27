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    Buca Belediyesi'nde yolsuzluk: 11 şüpheli gözaltında

    CHP'li Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 09:33
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    Buca Belediyesi'nde yolsuzluk: 11 şüpheli gözaltında

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, CHP'li Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına karıştıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    11 GÖZALTI

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

    4 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Buca Belediyesi nde yolsuzluk: 11 şüpheli gözaltında #1

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