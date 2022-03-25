İzmir'deki Buca Cezaevi'nde yıkıma 'asbest raporu' arası

62 yıllık hizmet sonrası kapatılıp, 8 Mart'ta yıkımına başlanan Buca Cezaevi'nde, asbest raporunun beklenmesi için yıkıma ara verildi.

Dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla geçen yıl 17 Mayıs'ta kapatılan İzmir'de bulunan Buca Cezaevi'nde, 8 Mart'ta yıkım başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, bazı bölümlerde yıkımı gerçekleştirdi.

TOPLUM SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEMESİ NEDENİYLE YIKIM DURDURULDU

Yıkımın başlamasıyla çevreye asbest salınacağı iddiaları üzerine İzmir Barosu, harekete geçti. Baro tarafından Buca Cezaevi'nde toplum sağlığı gözetilmeksizin kanuna aykırı yıkımın sürdüğünü savunulup, yıkıma dayanak teşkil eden ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunuldu. Yıkımı yapan firma da asbest raporu çıkana kadar cezaevindeki yıkım çalışmalarına ara verdi.

"RAPORUN SONUCUNDA ASBEST VARSA GEREKLİ PROSEDÜRLERİ UYGULAYACAĞIZ"

Yıkım firması yetkilisi Fatih Dündar, rapor çıktıktan sonra gerekli prosedürlerin uygulanacağını belirterek, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar hırsızlığın önlenmesi ve başlangıç çalışmalarıydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenecek olan kuruluşun asbest raporunu bekliyoruz. Raporun sonucunda alanda asbest varsa gerekli prosedürleri uygulayacağız. Yoksa da yıkım ruhsatını alacağız. Şu an için alanda asbest var veya yok, demek; doğru olmaz. Gerçek yıkım başladığında 6-7 makine çalışacak, hafriyat kamyonları ve çalışanlar gelecek." dedi.













