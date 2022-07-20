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- Buca'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Buca'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son günlerde orman yangını haberleri peş peşe gelirken Buca'da da yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.
- 20.07.2022 - 17:09
- Güncelleme : 20.07.2022 - 17:47
Türkiye, son günlerde orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.
Biri bitmeden diğeri başlayan yangınlar sonucunda yüzlerce hektar alan küle dönerken İzmir'den bir orman yangını haberi daha geldi.
Buca yanıyor
Saat 16.15 sıralarında, kentin Buca ilçesine bağlı Koop Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Karadan ve havadan çalışmalar devam ediyor
İhbar üzerine yangın bölgesine sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 2 uçak ve 2 helikopterle alevlere müdahale ederken itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.
İHA'nın haberine göre; ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Buca'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor VİDEO