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Buca'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Buca'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son günlerde orman yangını haberleri peş peşe gelirken Buca'da da yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.