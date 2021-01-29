Euro
8.9348
0.35%
Dolar
7.3776
0.59%
Altın
438.87
1.02%
Borsa
1.477
-1.39%
Bitcoin
236.285
2.60%
EXEN Coin
18.14
-1.41%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Buca’da sokak köpekleri korku salıyor

    Önlerine çıkan her araca ve yayaya saldıran sokak köpekleri için ilçe sakinleri belediyeden yardım bekliyor…
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buca’da sokak köpekleri korku salıyor

    İzmir’in Buca ilçesi Onat Caddesi’nde sokak köpekleri büyük tehlike oluşturuyor.

    Toplu halde caddeyi istila eden köpekler, önlerine çıkan her araca saldırıyor. Sürücüleri zor durumda bırakan köpekler, yoldan geçen yayalara da korku salıyor.

    BELEDİYE GÖRMEZDEN GELİYOR

    Caddede oturanlar günün her saatinde tehdit oluşturan o köpeklerin saldırılarına maruz kalmamak için Buca Belediyesi’nden yardım istese de karşılık bulamıyor.

    VİDEO ÇEKİP, ANLATMAYA ÇALIŞTI

    Belediyeyi arayıp köpeklerle ilgili harekete geçilmesini isteyen bir kişi, video çekerek durumun aciliyetini anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    İzmir Buca'da sokak köpekleri terör estiriyor İZLE

    WHATSAPP HATTINA GÖNDERDİ

    Ensonhaber.com WhatsApp hattına aynı videoyu gönderen okur, yardım beklediklerini söylüyor.

    Buca’da sokak köpekleri korku salıyor #1

    Buca’da sokak köpekleri korku salıyor #2

    Buca’da sokak köpekleri korku salıyor #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir