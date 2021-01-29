Buca’da sokak köpekleri korku salıyor

Önlerine çıkan her araca ve yayaya saldıran sokak köpekleri için ilçe sakinleri belediyeden yardım bekliyor…

İzmir’in Buca ilçesi Onat Caddesi’nde sokak köpekleri büyük tehlike oluşturuyor.

Toplu halde caddeyi istila eden köpekler, önlerine çıkan her araca saldırıyor. Sürücüleri zor durumda bırakan köpekler, yoldan geçen yayalara da korku salıyor.

BELEDİYE GÖRMEZDEN GELİYOR

Caddede oturanlar günün her saatinde tehdit oluşturan o köpeklerin saldırılarına maruz kalmamak için Buca Belediyesi’nden yardım istese de karşılık bulamıyor.

VİDEO ÇEKİP, ANLATMAYA ÇALIŞTI

Belediyeyi arayıp köpeklerle ilgili harekete geçilmesini isteyen bir kişi, video çekerek durumun aciliyetini anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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WHATSAPP HATTINA GÖNDERDİ

Ensonhaber.com WhatsApp hattına aynı videoyu gönderen okur, yardım beklediklerini söylüyor.