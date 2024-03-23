Buckingham Sarayı Dünya Saati için 1 saat karanlık kalacak 2007'de bu yana iklim krizine farkındalık yaratmak amacıla uygulanan Dünya Saati uygulaması kapsamında Buckingham Sarayı'nda ışıklar 1 saatliğine kapanacak.

DHA

İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) 2007 yılında iklim krizine farkındalık için başlattığı Dünya Saati uygulaması İngiltere'de de uygulanacak.

Her yıl olduğu gibi bu sene de gerçekleştirilecek olan uygulamada İngiltere kraliyet sarayları Buckingham ve Windsor, bugün ‘Dünya Saati’ne destek için saat 20.30’da bir saatliğine ışıklarını söndüreceği açıklandı.

1 saatliğine ışıklar kapanacak

Dünyanın en büyük çevre kampanyaları arasında yer alan “Dünya Saati” hareketinde milyonlarca kişi ve kurum, iklim değişikliğine dikkat çekmek için 1 saatliğine ışıklarını kapatıyor.

Dünya Saati hareketine destek verecek

Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklamada, Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın (WWF) çağrısıyla her yıl dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati hareketine destek için kraliyet saraylarından Buckhingham ve Windsor’un ışıklarının akşam 20.30’da bir saatliğine kapatılacağı ifade edildi.

Dünya Saati, her yıl Mart ayının son haftasına denk gelen cumartesi günü, çevre bilincini artırmak için ışıkların kapatıldığı bir küresel hareket olarak biliniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)