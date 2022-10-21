BUDO'nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi

BUDO internet sitesinde, teknik bir arıza nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal olduğunu duyuruldu.

Deniz otobüsü ile yolculuk yapacak vatandaşlara, Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) duyuru geldi.

BUDO'nun internet sitesinde 'iptal olan seferler' bölümünden 21 Ekim'den 27 Ekim tarihine kadar toplamda 7 gün boyunca bazı seferlerin teknik bir arza nedeniyle iptal olduğunu duyuruldu.

İptal edilen seferler

21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

BUDO, 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde yine teknik arıza sebebiyle 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.



