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- BUDO'nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi
- 21.10.2022 - 09:31
- Güncelleme : 21.10.2022 - 10:02
Deniz otobüsü ile yolculuk yapacak vatandaşlara, Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) duyuru geldi.
BUDO'nun internet sitesinde 'iptal olan seferler' bölümünden 21 Ekim'den 27 Ekim tarihine kadar toplamda 7 gün boyunca bazı seferlerin teknik bir arza nedeniyle iptal olduğunu duyuruldu.
İptal edilen seferler
21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.
BUDO, 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde yine teknik arıza sebebiyle 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.