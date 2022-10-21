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    BUDO'nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi

    BUDO internet sitesinde, teknik bir arıza nedeniyle Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal olduğunu duyuruldu.
    • 21.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 10:02
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    BUDO'nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi

    Deniz otobüsü ile yolculuk yapacak vatandaşlara, Bursa Deniz Otobüsleri'nden  (BUDO) duyuru geldi.

    BUDO'nun internet sitesinde 'iptal olan seferler' bölümünden 21 Ekim'den  27 Ekim tarihine kadar toplamda 7 gün boyunca bazı seferlerin teknik bir arza nedeniyle iptal olduğunu duyuruldu.

    İptal edilen seferler

    21-22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.15 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 15.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci),16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) ve 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamayacak.

    BUDO, 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde yine teknik arıza sebebiyle 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerini de gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

    BUDO nun bazı seferleri, 7 gün boyunca iptal edildi #1


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