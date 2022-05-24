Buğday üreticileri kilogram başına 8 lira 50 kuruş bekliyor

Hasadın başlamasına sayılı günler kala üreticinin gözü kulağı TMO’nun alım fiyatında. Üreticiler, taban fiyatın en az 8 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini söyledi.

Yeni hasat sezonunun başlamasıyla beraber Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanması beklenen buğday taban fiyatı, piyasada merakla bekleniyor. Buğday fiyatına yönelik üreticilerden fiyat beklentileri de geliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, buğday alım fiyatının kilogram başına 8 lira 50 kuruş olmasını beklediklerini söyledi.

"Rus - Ukrayna savaşı maliyetleri artırdı"

Darcan yaptığı açıklamada, döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, Rusya- Ukrayna savaşı ve değişen iklim koşulları nedeniyle tarımda girdi maliyetlerinde çok ciddi artışlar olduğunu ifade etti.

"Maliyetimiz kiloda 6 lira"

Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiğini belirten Darcan, "Üretim sezonu boyunca yaptığımız tüm masrafları hesapladığımız zaman geçen yıl 867 lira olan bir dekar buğdayın maliyeti maalesef yüzde 280 artışla 2 bin 382 liraya çıkmış, 1 kilo dane maliyetimiz de 6 lira olmuştur." dedi.

AA'nın haberine göre Darcan, buğday alım fiyatına yönelik sektörde konuşulan rakamların düşük olduğunu savundu.