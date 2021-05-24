Buğra Kavuncu davasında Ümit Özdağ'ın ifadesi alınacak

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Ümit Özdağ'ın ifadesine başvurulacak.

İyi Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü.

Özdağ, İyi Parti Lideri Meral Akşener’e, “Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım.” diyerek uyarıda bulunduğunu ve Kavuncu’nun kurucu yapılmadığını söylemişti.

BUĞRA KAVUNCU: ÖFKEYLE DİNLEDİM

İddialar üzerine televizyon programına bağlanan Kavuncu da Özdağ'a, “Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. İstanbul kongresinde kendisi de taraf oldu. Biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük.” sözleriyle yanıt vermişti.

ÖZDAĞ'IN İFADESİ ALINACAK

21 Ekim 2020 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giden Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddialar üzerine Kavuncu hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Özdağ'ın bilgisine başvurulacağı öğrenildi. Özdağ, Çarşamba günü saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade verecek.

Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu’yu FETÖ’cülükle suçladı VİDEO