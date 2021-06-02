Buğra Kavuncu hakkında takipsizlik kararı

FETÖ iddialarının ardından hakkında soruşturma açılan İyi Partili Kavuncu için karar verildi.

İstanbul bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında re'sen başlatılan soruşturma sonuçlandırıldı.

Özdağ, yürütülen soruşturma kapsamında geçen hafta bilgisine başvurulmak üzere adliyeye gitmişti.

"KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI

Hakkında FETÖ'den soruşturma açılan Buğra Kavuncu için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğuna dair somut delil bulunmadığına hükmetti.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından yazılan takipsizlik kararında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleşen sanal devriye faaliyetleri esnasında, 19 Ekim 2020 tarihinde bir televizyon kanalında yayınlanan "Tarafsız Bölge" isimli programa konuk olan o dönemin İyi Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın Buğra Kavuncu hakkında iddialarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Özdağ'ın söz konusu programda, "Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğu, FETÖ'nün yurtdışındaki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin (KATİAD) başkan yardımcılığını yaptığı, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin kapatılması için Kazakistan ülkesine başvurarak bu derneği kapattırdığı" şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarılan kararda, söz konusu iddialara istinaden açık kaynaklar, sosyal medya paylaşımları ve derlenen haberlerden referans alınarak bir araştırma raporu hazırlandığı, bu raporun 20 Ekim 2020'de başsavcılığa teslim edilmesiyle Kavuncu hakkında "FETÖ üyesi olma" suçundan soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

"FETÖ İLE İRTİBATLI OLDUĞUNU GÖSTERİR SOMUT BİR VERİYE RASTLANILMADI"

Soruşturma kapsamında Ümit Özdağ'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla 26 Mayıs'ta ifade verdiği ve televizyon programındaki ifadelerine benzer mahiyette beyanda bulunduğu anlatılan kararda, şüpheli Kavuncu hakkında FETÖ irtibatları hususunda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vasıtasıyla yaptırılan havuz sorgusu araştırmasında, şüphelinin FETÖ ile irtibatlı olduğunu gösterir somut bir veriye rastlanılmadığının anlaşıldığı dile getirildi.

Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin 20 Ocak 2021 tarihli yazısında, şüphelinin örgütün finans kuruluşu olan bankada açılan herhangi bir hesabının olmadığının tespit edildiği vurgulanan kararda, MASAK tarafından hazırlanan 25 Ocak 2021 tarihli raporda da, şüphelinin FETÖ yöneticileri veya üyeleriyle, bu örgütle bağı olduğu yönünde deliller olan yurtiçi veya yurtdışındaki şirket, vakıf, dernek ve benzeri tüzel kişilerle gerçekleşen herhangi bir para transferinin olmadığının tespit edildiği kaydedildi.

KARAR VERİLDİ

Buğra Kavuncu'nun, avukatları aracılığıyla 20 Ocak 2021'de başsavcılığa bir dilekçe sunduğu ve bu dilekçede FETÖ ile iltisaklı olduğuna dair iddiaları reddettiği vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Hakkında elde edilen tespit ve deliller bütün olarak ele alındığında, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan hakkında tahkikata devam edilmesini gerektirir soyut beyan ve iddialar dışında somut delillerin bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla, şüpheli hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilmiştir."

BUĞRA KAVUNCU İDDİALARI REDDETTİ

Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020'de katıldığı bir televizyon programında İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bazı iddialarda bulunmuş ve partinin genel başkanı Meral Akşener'e, "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım." diyerek uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Buğra Kavuncu da bir grup partiliyle birlikte 21 Ekim 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

KAVUNCU'NUN AÇIKLAMASI

Kavuncu, ayrıca Twitter hesabından 27 Ekim 2020'de, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımı yapmıştı.