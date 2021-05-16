Bugün (16 Mayıs Pazar) marketler açık mı? Marketlerin açılış-kapanış saatleri

Tam kapanma yasaklarının uygulandığı son hafta sonunda vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte marketlerin hafta sonu çalışma saatleri..

Tam kapanma tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Haftanın 6 güün hizmet vermesinde karar verilen zincir marketlerin çalışma saatleri sıklıkla araştırılıyor.

Alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşlar market, bakkal ve fırınlar açık mı, kaçta kapanıyor gibi soruları araştırıyor.

Peki 16 Mayıs marketler açık mı, kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu yasağında market çalışma saatleri..

16 MAYIS PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde zincir ve süper marketler için haftanın altı açık, pazar günleri ise kapalı kalacaktır.

Sadece mahalle bakkalları vatandaşlara hizmet verecek. Bakkallarda da temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi ve mamalarıyla kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.