Bugün Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar açık? Arife günü Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021

Bugün Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar açık? Arife günü Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021

Borsa işlemlerini yakından takip edenler, bugün arife olması nedeniyle Borsa İstanbul'un açık olup olmadığını ve kaça kadar açık olduğunu sorgulamaya başladı. Peki arife günü Borsa İstanbul açık mı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesine saatler kaldı ve İslam alemi için Ramazan Bayramı heyecanı başladı. 13, 14 ve 15 Mayıs günlerinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde 12 Mayıs yani bugün Arife Günü idrak ediliyor.

Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle yatırımcılar, 12 Mayıs Çarşamba günü yani bugün Borsa İstanbul’un açık olup olmadığını, açıksa kaça kadar açık olduğunu sorgulamaya başladı.

''Arife günü Borsa İstanbul açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kaça kadar açık?'' sorularına yanıt aranırken Borsa İstanbul, resmi internet sitesi üzerinden resmi tatil günlerini duyurdu.

Peki bugün Borsa İstanbul açık mı, kaça kadar açık? Arife günü Borsa İstanbul çalışma saatleri 2021...

ARİFE GÜNÜ BORSA İSTANBUL AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Hisse senedi alım satım işleri ile ilgilenen vatandaşlar, borsa işlemleri için bilgi almak istiyor. Bugün arife günü olması nedeniyle işlemlerini tamamlayıp tamamlayamayacağını merak ediyor.

Borsa İstanbul'da 12 Mayıs Çarşamba günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.

Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başladı ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.