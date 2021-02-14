Bugün çiçekçiler açık mı? 14 Şubat Pazar çiçekçilerin çalışma saatleri..

14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, kısıtlamalardan dolayı sipariş yöntemiyle alışveriş yapıyor. Peki çiçekçiler bugün kaça kadar açık? İşte detaylar..

Pandemi nedeniyle kısıtlamalara denk gelen 14 Şubat Sevgililer Günü, alışılmışın dışında yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağına denk gelen pazar günü için, sevdiklerine çiçek göndermek isteyenler, çiçekçilerin açık olup olmadığını sorguluyor.

Yüz yüze görüşemeyen sevgililer, birbirlerine hediye göndererek telafi etmek istiyorlar. Bu nedenle çiçekçilerin çalışma saatleri önem arz ediyor.

Peki bugün çiçekçiler açık mı, kaça kadar açık? İşte merak edilen detaylar..

14 ŞUBAT PAZAR ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı Sevgililer Günü'ne özel bir koronavirüs genelgesi yayımladı.

Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.