Bugün çiçekçiler açık mı? 9 Mayıs Pazar çiçekçilerin çalışma saatleri..

9 Mayıs Anneler Günü vesilesiyle sevdiklerine çiçek almak isteyen vatandaşlar, kısıtlamalardan dolayı sipariş yöntemiyle alışveriş yapıyor. Peki çiçekçiler bugün kaça kadar açık? İşte detaylar..

Pandemi nedeniyle kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü, alışılmışın dışında yaşanıyor.

Sokağa çıkma yasağına denk gelen pazar günü için, anneye, eşe, sevgiliye, teyzeye çiçek göndermek isteyenler, çiçekçilerin açık olup olmadığını sorguluyor.

Yüz yüze görüşemeyen sevgililer, birbirlerine hediye göndererek telafi etmek istiyorlar. Bu nedenle çiçekçilerin çalışma saatleri önem arz ediyor.

Peki bugün çiçekçiler açık mı, kaça kadar açık? İşte merak edilen detaylar..

9 MAYIS PAZAR ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Anneler Günü sebebiyle çiçekçi esnafı 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri açık olacak.

Vatandaşlar 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında ikametlerine en yakın olan çiçekçiye giderek alışverişlerini yapabilecekler.

Aynı zamanda çiçekçi esnafı bu tarihlerde, 10.00 - 24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet de verebilecek.

Çiçekçilerin evlere servis hizmetinde görevli olarak çalışanları da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.