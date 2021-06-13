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Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 maç programı

Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 maç programı

Dünyada EURU 2020 heyecanı devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 programı..