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- Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 maç programı
Dünyada EURU 2020 heyecanı devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen seyirciler, günlük maç programlarını araştırıyor. Peki bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? 13 Haziran EURO 2020 programı..
- Haber Merkezi
- 13.06.2021 - 09:14
EURO 2020'de bugün 3 maçla daha mücadele sürecek. Futbol severlerin yakından takip ettiği maçların saati ve günü araştırılıyor.
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta soruları taraftarların gündeminde yer alıyor.
Peki 13 Haziran 2021 Pazar günü hangi maçlar var? İşte merakla araştırılan EURO 2020'de günün maç takvimi...
EURO 2020 13 HAZİRAN MAÇLARI
- 16:00: İngiltere - Hırvatistan (D Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
- 19:00: Avusturya - Kuzey Makedonya (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K
- 22:00: Hollanda - Ukrayna (C Grubu) - > TRT1 - TRT 4K