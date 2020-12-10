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    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu

    Hava durumu yurt genelinde vatandaşlar tarafından günlük olarak yoğun bir şekilde araştırılıyor. Meteoroloji 10 Aralık Perşembe için hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugün hava durumu nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 10.12.2020 - 09:10
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    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre,ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin çevreleri ile zamanla Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Aralık hava durumu tahminleri…

    Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 ARALIK PERŞEMBE 2020

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 10 Aralık 2020 Perşembe  hava durumu.

    EDİRNE 10°C, 15°C
    Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    İSTANBUL 10°C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ 8°C, 15°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ 13°C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #1

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ 8°C, 15°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu

    İZMİR 13°C, 19°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    MUĞLA 5°C, 14°C
    Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #2

    AKDENİZ

    Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 8°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 11°C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

    HATAY 5°C, 16°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MERSİN 12°C, 20°C
    Parçalı bulutlu

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #3

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 10 Aralık 2020 Perşembe  hava durumu.

    ANKARA 1°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI 1°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 2°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #4

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU 0°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 2°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 0°C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 10°C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #5

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

    AMASYA 1°C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN 9°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    TOKAT 0°C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    TRABZON 9°C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #6

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.

    ERZURUM -4°C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS -8°C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

    MALATYA 1°C, 7°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 2°C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer hafif kar yağışlı

    Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu #7

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR 1°C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

    GAZİANTEP 2°C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİİRT 3°C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ŞANLIURFA 5°C, 15°C
    Parçalı ve az bulutlu

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