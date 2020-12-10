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- Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu
Bugün hava nasıl, kaç derece? 10 Aralık Perşembe yurtta hava durumu
- Haber Merkezi
- 10.12.2020 - 09:09
- Güncelleme : 10.12.2020 - 09:10
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre,ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ve Artvin çevreleri ile zamanla Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 10 Aralık hava durumu tahminleri…
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 10 ARALIK PERŞEMBE 2020
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bursa, İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale 10 Aralık 2020 Perşembe hava durumu.
EDİRNE 10°C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 8°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte Ankara, Eskişehir, Konya ve Sivas 10 Aralık 2020 Perşembe hava durumu.
ANKARA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
AMASYA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Erzurum, Kars, Malatya ve Van hava durumu.
ERZURUM -4°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA 1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu