Bugün hesaplarda! Doğalgaz desteği sorgulama: Doğalgaz yardımı yattı mı, nereden çekilir?

Doğalgaz faturaları için destek ödemesi başvurusunda bulunan vatandaşlar, "doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı" merak ederken, Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi. İşte ödeme sorgulama ekranı...

Doğalgaz desteği başvurusunda bulunan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi dört gözle bekliyordu.

4 milyon hane için yılda 2 kere ödenecek olan doğalgaz yardımına dair açıklama geldi.

Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

Üçer aylık dönemler şeklinde yılda iki defa gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz yardımları, bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Destek ödemesi 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor.

Peki doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı nasıl sorgulanır, nereye hangi bankaya yatacak? İşte ayrıntılar...

DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI?

Başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü üzerinden yapılıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.