Petrol
115.69
0.18%
Euro
16.35
-0.05%
Dolar
14.81
-0.07%
Altın
913.45
-0.29%
Borsa
2189
0.00%
Bitcoin
626.320
0.25%
BTXN Coin
41.81
-2.76%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Bugün hesaplarda! Doğalgaz desteği sorgulama: Doğalgaz yardımı yattı mı, nereden çekilir?

    Doğalgaz faturaları için destek ödemesi başvurusunda bulunan vatandaşlar, "doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı" merak ederken, Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi. İşte ödeme sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bugün hesaplarda! Doğalgaz desteği sorgulama: Doğalgaz yardımı yattı mı, nereden çekilir?

    Doğalgaz desteği başvurusunda bulunan vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi dört gözle bekliyordu.

    4 milyon hane için yılda 2 kere ödenecek olan doğalgaz yardımına dair açıklama geldi.

    Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz tüketim desteği ödemelerinin başladığını duyurdu.

    Üçer aylık dönemler şeklinde yılda iki defa gerçekleştirilmesi planlanan doğalgaz yardımları, bugünden itibaren hesaplara yatırılıyor. Destek ödemesi 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor.

    Peki doğalgaz destek ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı nasıl sorgulanır, nereye hangi bankaya yatacak? İşte ayrıntılar...

    DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI?

    Başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık, “Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek verdik” dedi.

    Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü üzerinden yapılıyor.

    İhtiyaç sahibi vatandaşların, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

    Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

    DOĞALGAZ YARDIMI SORGULA - TIKLA

    Bugün hesaplarda! Doğalgaz desteği sorgulama: Doğalgaz yardımı yattı mı, nereden çekilir? #1


    İlginizi Çekebilir

    Gaz sancısına iyi gelen 9 doğal çay
    Sağlık

    Gaz sancısına iyi gelen 9 doğal çay

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin
    Sağlık

    Doğurganlığı artıran folik asit açısından en zengin 15 besin

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir