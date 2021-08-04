Türkiye'de orman yangınlarının 8'inci gününde son durum

Çıkan 174 yangından 160'ının devletin başlattığı seferberlikle söndürüldüğünü açıklayan İletişim Başkanlığı, 14 yangının halen devam ettiğini duyurdu.

Bir haftadır süren orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Birçok kişi ve kurum, orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu.

İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı 'Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber' notuyla açıkladı.

174 ORMAN YANGINI ÇIKTI

Twitter hesabı üzerinden '#YeşilVatan ve #StrongTürkiye' etiketiyle paylaşılan bir afişte, 174 orman yangını çıktığı belirtildi.

14 YANGIN DEVAM EDİYOR

Yapılan çalışmalarla saat 09.30 itibariyle 174 yangından 160'ının kontrol altına alındığı harita üzerinde aktarılırken, 14 yangının ise halen devam ettiği ifade edildi.

160'I KONTROL ALTINA ALINDI

İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı afişin açıklamasında, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.