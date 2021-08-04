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- Türkiye'de orman yangınlarının 8'inci gününde son durum
Türkiye'de orman yangınlarının 8'inci gününde son durum
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 09:54
- Güncelleme : 04.08.2021 - 10:10
Bir haftadır süren orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Birçok kişi ve kurum, orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu.
İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı 'Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber' notuyla açıkladı.
174 ORMAN YANGINI ÇIKTI
Twitter hesabı üzerinden '#YeşilVatan ve #StrongTürkiye' etiketiyle paylaşılan bir afişte, 174 orman yangını çıktığı belirtildi.
14 YANGIN DEVAM EDİYOR
Yapılan çalışmalarla saat 09.30 itibariyle 174 yangından 160'ının kontrol altına alındığı harita üzerinde aktarılırken, 14 yangının ise halen devam ettiği ifade edildi.
160'I KONTROL ALTINA ALINDI
İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı afişin açıklamasında, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 160'ı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.