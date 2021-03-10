Bugün kandil mi, ne kandili? 10 Mart Çarşamba hangi kandil? Dini günler takvimi 2021

Bugün kandil mi, ne kandili? 10 Mart Çarşamba hangi kandil? Dini günler takvimi 2021

Vatandaşlar, bugün kandil mi? sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. 2021 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba günü idrak ediliyor.

2021 yılı dini takvimine göre, 10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili olarak kabul ediliyor.

3 ayların girmesiyle birlikte islam alemi için değerli olan kandil günlerinden ikincisi olan Miraç, ramazanın müjdeleyicisi olan recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren Müslümanlar için büyük önem taşıyan bir gecedir.

Müslüman alemi bu değerli günlerde ibadetlerini yerine getirmeye özen gösterir. Bu nedenle kandil ne zaman? Bugün ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi, hangi kandil? soruları vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte 2021 kandil günleri hakkında bilgiler..

BUGÜN KANDİL Mİ, HANGİ KANDİL?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre 10 Mart Çarşamba günü Miraç Kandili olarak idrak edilecektir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU, ÖNEMİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir.

Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.



Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam Mescid-i Haramdan (Mekke'den), Mescid-i Aksâ'ya (Kudüs'e) ata benzer beyaz bir Cennet bineği olan Burak ile geldi. Kudüs'e gelmeden yol üzerinde Hz. Musa'nın makamına uğradı, orada iki rekât namaz kıldı, daha sonra Mescid-i Aksâ'ya geldi.

Orada bütün peygamberler kendisini karşıladı. Miraçını kutladılar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam burada peygamberlere iki rekat namaz kıldırdı, bir hutbe okudu.

Bir rivayette Hz. İsa'nın doğduğu yer olan Betlaham'a uğradı, orada da iki rekât namaz kıldı. Ve bugün Kubbetü's-Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraça yükseldi.