Bugün kandil mi, ne kandili? 18 Şubat Perşembe hangi kandil? Dini günler takvimi 2021

Bugün kandil mi, ne kandili? 18 Şubat Perşembe hangi kandil? Dini günler takvimi 2021

Vatandaşlar, bugün kandil mi? sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. 2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor.

2021 yılı dini takvimine göre, 18 Şubat Perşembe günü Regaip Kandili olarak kabul ediliyor.

3 ayların girmesiyle birlikte islam alemi için değerli olan kandil günleri de başladı.

Kandil ne zaman? Bugün ne kandil mi? 18 Şubat kandil mi, hangi kandil? soruları vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte 2021 kandil günleri hakkında bilgiler..

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

2021 Yılının ilk kandili Regaib Kandili'dir. 18 Şubat 2021 Perşembe günü idrak edilecektir.

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regaibiye" denilen şiirler yazılmıştır.

Regaib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibadetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.

Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı.

Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

2021 KANDİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;