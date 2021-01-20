Bugün kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı..

Bugün kar yağacak mı? 20 Ocak İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul uyarısı..

İstanbul'u kısa süreli de olsa etkisi altına alan kar yağışı devam edecek mi sorusu gündemde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için vatandaşları uyardı. Peki bugün kar var mı?

Geçtiğimiz cuma günü başlayan kar yağışı 4 gün boyunca etkisini gösterdi. Dün akşam itibariyle azalan yağışlar nedeniyle vatandaşlar bugün kar yağışı devam edecek mi sorusunu araştırmaya başladı.

Kar yağışı nedeniyle bir yandan mutluluk yaşayan İstanbullular, bir yandan da soğuk hava ve yağışın etkisiyle zor anlar yaşadı.

Kar yağışının devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Meteoroloji'den gelen açıklamaları yakından takip ediyor.

Peki, İstanbul'da bugün kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu....

20 OCAK BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da kar yağışı etkisini yitirecek.

20 Ocak Çarşamba günü çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük -5 en yüksek 3 derece olacak. 5 günlük hava durumu raporuna göre, İstanbul'da çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü çok bulutlu hava etkili olacak.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi isin don ve buzlanma uyarısında bulundu.

BUZLANMA TEHLİKESİ

Birkaç günün karlı geçmesinden dolayı beyaza bürünen yerlerin buzlanmaya dönüşebileceğini ve bu konuda tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır!" ifadeleri kullanıldı.

Hava sıcaklığının ise Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi) karşı dikkat!" uyarısında bulunuldu.