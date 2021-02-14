Bugün kuyumcular açık mı? 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kuyumcular çalışıyor mu?

Bugün kuyumcular açık mı? 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kuyumcular çalışıyor mu?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde hangi işletmelerin açık olduğu araştırılıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyenler, kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün kuyumcular açık mı?

14 Şubat Sevgililer Günü, Koronavirüs önlemleri nedeniyle buruk geçiyor.

Çiftler, sokağa çıkma yasağına denk gelen sevgililer gününü birbirinden uzakta geçiriyor. Bu durumu telafi etmek isteyenler, birbirine hediye göndermek istiyor. Bu nedenle bugün kuyumcuların açık olup olmadığı merak ediliyor.

Sevdiklerine hediye almak isteyenler ‘Bugün, 14 Şubat'ta kuyumcular açık mı?’ sorusuna cevap arıyor.

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi ile açık olacak işletmeler bugüne özel yeniden belirlendi. İçişleri genelgesine göre, açık olan işletmeler arasında kuyumcular var mı? 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kuyumcular çalışıyor mu? İşte merak edilen detaylar..

14 ŞUBAT PAZAR KUYUMCULAR AÇIK MI?

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü'nün pazar gününe denk gelmesi kuyumcuların yüzünü güldürmedi.

Kuyumcular, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kısıtlamadan muaf olan işletmeler arasında bulunmuyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle hafta sonları devam eden sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu nedenle kuyumcular, kendileri için önem arz eden Sevgililer Günü'nde açılmayacak.



