Bugün marketler açık mı? 13 Mayıs 2021 bayramda marketlerin çalışma saatleri

Tam kapanma döneminde denk gelen Ramazan Bayramı’nın ilk gününde, marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Bayram alışverişi yapmak isteyenler, bugün marketler açık mı? sorusuna yanıt arıyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde hayata geçirilen 17 günlük sokağa çıkma yasağı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani bugün de devam ediyor.

Öte yandan bayramın ilk gününde market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, ''Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?'' sorularına yanıt arıyor.

Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı saatlerinde kasap, bakkal, manav gibi işletmelerin hangi zaman dilimlerinde hizmet vereceği İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile yayımlanmış ve böylece ''Bugün marketler açık mı, saat kaça kadar açık?'' soruları da yanıt bulmuştu.

Peki bugün marketler açık mı? Ramazan Bayramı'nda marketler açık mı, kaça kadar açık? İşte 2021 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladğı tam kapanma genelgesi, üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramı boyunca devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgede market çalışma saatleri ile ilgili şu detaylara yer verildi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yeme-içme yerleri ile çevrim içi yemek sipariş firmaları, bayramın birinci günü itibarıyla saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Buna göre, bakkal ve marketler bayram boyunca saat 10:00’da açılacak ve saat 17:00’de kapatacak.