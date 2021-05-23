Bugün marketler açık mı? 23 Mayıs Pazar günü market çalışma saatleri

Kademeli normalleşmenin ilk pazar günü market çalışma saatleri araştırma konusu oldu. Mutfak ihtiyaçlarını gidermek isteyenler Pazar günü marketler açık mı, kaça kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte pek çok detay araştırılmaya başlandı. Bunlardan biri de kademeli normalleşme sürecinde pazar günü marketlerin açık olup olmadığı ve çalışma saatleri oldu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi.

Bu nedenle vatandaşlar, ''Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler kaça kadar açık?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, hafta sonu bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler kaça kadar açık? İşte, 23 Mayıs 2021 pazar günü marketlerin açılış kapanış saatleri...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte marketlerin çalışma saatleri hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile beraber yeniden güncellendi.

Temel ihtiyaçları için alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde marketlerin çalışma durumunu merak ediyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Hafta içi marketler 09.00 ile 20.00 arasında çalışırken, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları ise saat 10.00'da açılacak ve 17.00'de kapanacak.

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.