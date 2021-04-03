Bugün marketler açık mı? 3 Nisan marketlerin çalışma saatleri..

Kırmızı renkli illerde cumartesi kısıtlamalarının geri dönmesiyle birlikte vatandaşlar detayları araştırıyor. Bugün marketler açık mı sorusu gündemde yer alıyor. İşte marketlerin mesai saatleri..

Kabine Kurulu toplantısının ardından riskli illerde cumartesi uygulanan kısıtlamalar yeniden getirildi.

Vatandaşlar, 3 Nisan Cumartesi gününde marketler açık mı sorusunu gündeme taşıdı.

81 ilin vaka sayısına göre belirlenen risk haritasında, 58 il kırmızı yüksek riskli olarak belirlendi. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda kaldırılan cumartesi kısıtlaması tekrar uygulanıyor.

İhtiyaçlarını karşılamak için markete gitmek isteyen vatandaşlar, marketler açık mı, kaça kadar? sorularını araştırıyor. İşte marketlerin çalışma saatleri ve detaylar..

3 NİSAN CUMARTESİ MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafındna yayımlanan genelgede "Bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt bulurken bakanlık, Cuma akşam başlayan ve Pazartesi sona erecek olan kısıtlama sürecinde bakkal, manav, kasap gibi işletmelerin de belirli saatlerde hizmet verebileceğini duyurmuştu.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?