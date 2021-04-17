Bugün marketler açık mı? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri..

Kısmı kapanma yasaklarının uygulandığı ilk hafta sonunda vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte marketlerin hafta sonu çalışma saatleri..

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu.

Bu genelgeye göre hafta sonu yasağı cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak.

Alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak olan vatandaşlar market, bakkal ve fırınlar açık mı, kaçta kapanıyor gibi soruları araştırıyor.

Peki 17-18 Nisan'da marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta sonu yasağında market çalışma saatleri..

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Hafta sonları cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği vurgulanan genelgede, "65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

HAFTA SONU FIRINLAR KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede fırınların çalışma saatleri ile ilgili şu ifadelere yer verildi;



Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.