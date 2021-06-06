Bugün marketler açık mı, kaça kadar? 6 Haziran Pazar market çalışma saatleri

Bugün marketler açık mı, kaça kadar? 6 Haziran Pazar market çalışma saatleri

Marketlerin çalışma saatleri, normalleşmenin ilk pazar gününde araştırma konusu oldu. Peki bugün marketler açık mı, kaça kadar? İşte 6 Haziran Pazar marketlerin açılış kapanış saatleri..

Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından Türkiye, kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına geçiş yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi ve hafta sonu market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Genelgede, bakkallar ile zincir marketlerin açılış kapanış saatleri hakkında da bilgi verildi.

Bu kapsamda pazar günü markete gidecek olan pek çok kişi, ''Hafta sonu marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Pazar günü marketler kaça kadar açık?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, hafta sonu bugün marketler açık mı? Pazar günü marketler kaça kadar açık? İşte, 6 Haziran 2021 Pazar günü marketlerin açılış kapanış saatleri...

BUGÜN (6 HAZİRAN PAZAR) MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın son genelgesine göre, sokağa çıkma yasağı olmayan günlerde kısıtlama saat 22.00'de başlayacak. Kısıtlama olmayan günlerde (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi) marketler saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.