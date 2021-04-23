Bugün marketler kaça kadar açık? 23-24-25 Nisan hafta sonu market çalışma saatleri..

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 3 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında bir genelge gönderdi. Bunun üzerine marketlerin çalışma saatleri gündeme geldi. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen "23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgeyle birlikte 23 Nisan yasağı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirildi.

3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Perşembe akşamı, saat 19:00'da başladı. Bu nedenle üç gün sürecek yasak boyunca market, bakkal, kasap ve kuruyemişçi gibi işletmelerin çalışma saatleri, vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Peki, Bugün marketler kaça kadar açık? İşte, 23-24-25 Nisan hafta sonu market çalışma saatleri...

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI? HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen ''23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması'' konulu genelgeye göre;

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması, 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.